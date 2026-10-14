فيما أغلق المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، أمس (الثلاثاء)، استقبال طلبات التسجيل في برنامج الماجستير المهني في التدريس للخريجين والخريجات الجامعيين الراغبين في الالتحاق بالوظائف التعليمية الجديدة، أكد المعهد، أنه لا توجد أولوية حسب المنطقة أو التخصص أو الجنس.

وبين، أن اجتياز اختبار الرخصة المهنية (التخصصي) شرط للالتحاق بالبرنامج، بينما يعد اجتياز اختبار الرخصة المهنية (التربوي) أحد متطلبات التخرج بعد انتهاء الدراسة المخصصة للبرنامج. مشيراً إلى أن البرنامج يعتمد مساراً موحداً يضمن تكافؤ الفرص وتوحيد معايير الإعداد لكافة المتقدمين أن تنفيذ البرنامج من خلال 6 جامعات يأتي لإتاحة فرصة الالتحاق للراغبين في مختلف مناطق السعودية، وفق الاحتياج المعتمد من وزارة التعليم في حال الإعلان عن الوظائف التعليمية الجديدة.

وأوضح المعهد، أن برنامج الماجستير المهني يختلف عن برامج الإعداد التربوية السابقة، لأنه يركز على الممارسة التطبيقية والتدريب الميداني التربوي، وصُمّم وفق الجدارات المهنية لإعداد المعلم، ولا توجد متطلبات خاصة باللغة الإنجليزية لأنه يقدم باللغة العربية ولا يمكن تغيير الجامعة بعد القبول الرسمي، وأن المزايا لا تشمل التأمين الطبي أو السكن أو النقل.

يشار إلى أن المقابلات الشخصية ستجرى للمرشحين من 17 نوفمبر إلى 24 ديسمبر 2026، بعد اجتياز اختبار المهارات الشخصية والسلوكية، على أن يكون إعلان النتائج النهائية وأسماء المقبولين في 31 ديسمبر 2026، فيما تبدأ الدراسة فعلياً في 17 يناير 2027، وتستمر لمدة 10 أشهر.