تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس (الثلاثاء)، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، وسط حالة من الحذر في الأسواق العالمية وترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.3%، لتستقر عند 4177.30 دولاراً للأوقية، بعدما سجلت 4179 دولاراً خلال التعاملات، متراجعة بمقدار 11.60 دولاراً في ذلك الوقت، عقب ارتفاعها بنحو 0.8% في وقت سابق من الجلسة. وكان الذهب قد أنهى تعاملات الإثنين منخفضاً بمقدار 25.70 دولاراً، أو 0.6%، عند 4190.60 دولاراً للأوقية، قبل أن يواصل تراجعه خلال جلسة الثلاثاء.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية

وفي السوق الفورية، انخفض الذهب بنسبة 0.3% إلى 4157.90 دولاراً للأوقية، بحلول الساعة 18:15 بتوقيت غرينتش (الثلاثاء)، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق المالية قبيل صدور مؤشرات اقتصادية أمريكية مهمة.