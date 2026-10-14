أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية عدوانها الآثم على المملكة العربية السعودية، وتعمد استهداف المدنيين والمواقع المدنية، مما أدى إلى إصابة أربعة مدنيين، وتضرر منازل سكنية.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديد بهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، التي تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتؤكد النهج الإجرامي لهذه الميليشيا الإرهابية، في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وجدد باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم كافة الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلتها، التأكيد على التضامن الكامل مع المملكة، في كل ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، سائلاً الله تعالى أن يحفظها أرضاً وقيادة وشعباً من كل سوء ومكروه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.