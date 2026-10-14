ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3.7% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر، مقارنة بـ3.4% في الاثني عشر شهرًا المنتهية في أغسطس.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أنه على أساس شهري، صعد المؤشر 0.6% بعد ارتفاعه 0.4% في أغسطس، مشيرًا إلى أن مؤشر الطاقة صعد بنسبة 5.2% في سبتمبر، فيما زاد مؤشر البنزين 9.1%، وأسهمت زيادة البنزين بأكثر من نصف الارتفاع الشهري للمؤشر العام.

وأوضح أن مؤشر الغذاء ظل دون تغيير، وارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3% خلال الشهر و2.6% على أساس سنوي.