«ساما»: مخاطر الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية تتطلب تعزيز الرقابة المالية

أكد محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن بن محمد السياري، أهمية تعزيز الرقابة القائمة على المخاطر، ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع الأزمات، والمضي قدماً في تنفيذ خارطة طريق مجموعة العشرين للمدفوعات العابرة للحدود، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.

وأوضح السياري، خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي عُقد تحت الرئاسة الأمريكية في جلسة «قضايا القطاع المالي» بمملكة تايلند، أن أعمال المجموعة يجب أن تركز على التنفيذ العملي لمخرجاتها المتعلقة بقضايا القطاع المالي، والتعامل مع المخاطر الناشئة العابرة للحدود، مع الحرص على الحوكمة الفعالة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المرونة التشغيلية، والحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مزودي الخدمات من طرف ثالث.

وشدد على أهمية مراعاة توصيات مجموعة العشرين للظروف والقدرات المختلفة للدول، خصوصاً الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مشيراً إلى أن اختلاف الأطر القانونية وهياكل الأسواق والقدرات المؤسسية قد يؤثر في مستوى ووتيرة تنفيذ تلك التوصيات.

وأشار إلى أن تبادل المعلومات بين الدول يسهم في تقييم المخاطر العابرة للحدود المرتبطة بالأصول الرقمية، مع ضرورة مراعاة خيارات كل دولة بشأن تنظيم هذه الأصول والسماح باستخدامها.

ودعا محافظ البنك المركزي السعودي إلى مواصلة الجهود لمكافحة الاحتيال في المدفوعات، من خلال تعزيز التعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص، مشيداً بجهود مجموعة العمل المالي (FATF) في تعزيز التطبيق الفعّال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل المعايير المتعلقة بالأصول الرقمية.

ورحب السياري بمخرجات أعمال مجموعة العشرين المتعلقة بقضايا القطاع المالي، التي تمثل أساساً مهماً لدعم الابتكار المسؤول، وتعزيز متانة القطاع المالي، وتطوير التعاون عبر الحدود.