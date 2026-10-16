تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الفورية صباح اليوم (الجمعة)، وسط ترقب المستثمرين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب متابعة مستجدات الإمدادات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 41 سنتاً، أو بنسبة 0.39%، إلى 105.51 دولارات للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 54 سنتاً، أو بنسبة 0.55%، إلى 97.43 دولاراً للبرميل.

وجاء التراجع بعد ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% خلال تعاملات (الخميس)، مدعوماً بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية، فيما أنهى خام برنت الجلسة السابقة دون تغير يُذكر.

وفي سياق متصل، وافقت وكالة الطاقة الدولية على تسريع طرح كميات من الديزل في الأسواق، إلى جانب استكمال طرح كميات متبقية من خطة سابقة لإطلاق احتياطيات الطوارئ، بهدف تعزيز الإمدادات والحد من الضغوط على الأسعار.

ولا تزال المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط من الشرق الأوسط تؤثر في حركة الأسواق، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، فيما يترقب المستثمرون انعكاس التطورات الجيوسياسية وحركة الشحن على أسعار النفط خلال الفترة القادمة.