تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الفورية صباح اليوم (الجمعة)، وسط ترقب المستثمرين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب متابعة مستجدات الإمدادات العالمية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 41 سنتاً، أو بنسبة 0.39%، إلى 105.51 دولارات للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 54 سنتاً، أو بنسبة 0.55%، إلى 97.43 دولاراً للبرميل.
وجاء التراجع بعد ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% خلال تعاملات (الخميس)، مدعوماً بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية، فيما أنهى خام برنت الجلسة السابقة دون تغير يُذكر.
وفي سياق متصل، وافقت وكالة الطاقة الدولية على تسريع طرح كميات من الديزل في الأسواق، إلى جانب استكمال طرح كميات متبقية من خطة سابقة لإطلاق احتياطيات الطوارئ، بهدف تعزيز الإمدادات والحد من الضغوط على الأسعار.
ولا تزال المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط من الشرق الأوسط تؤثر في حركة الأسواق، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، فيما يترقب المستثمرون انعكاس التطورات الجيوسياسية وحركة الشحن على أسعار النفط خلال الفترة القادمة.
النفط يتراجع.. برنت عند 105.51 دولارات للبرميل
تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الفورية صباح اليوم (الجمعة)، وسط ترقب المستثمرين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب متابعة مستجدات الإمدادات العالمية.
Oil prices fell slightly in early trading this morning (Friday), as investors awaited developments in the Middle East, alongside monitoring updates on global supplies.
Brent crude futures dropped by 41 cents, or 0.39%, to $105.51 a barrel, while U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude futures fell by 54 cents, or 0.55%, to $97.43 a barrel.
The decline came after WTI crude rose by more than 3% during Thursday's trading, supported by a larger-than-expected drop in U.S. crude oil inventories, while Brent crude ended the previous session with little change.
In a related context, the International Energy Agency agreed to accelerate the release of diesel quantities into the markets, alongside completing the release of remaining quantities from a previous plan to tap emergency reserves, aiming to boost supplies and alleviate price pressures.
Concerns related to oil supplies from the Middle East continue to impact market movements, amid the tensions in the region, while investors await the implications of geopolitical developments and shipping activity on oil prices in the coming period.