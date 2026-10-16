قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه "في عالم السياسة، لا أثق بأحد". جاء ذلك رداً على سؤال عما إذا كان يثق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتناول ترمب خلال مقابلة مع "نيوزماكس" عدداً من الملفات بينها استخدام الأسلحة النووية، واحتمال إصدار عفو رئاسي عن نفسه، إضافة إلى ملاحقة النائبة الديمقراطية إلهان عمر.



وفي حديثه عن "أم القنابل" التي ذكرت شبكة CNN أن الولايات المتحدة تدرس استخدامها ضد إيران حال استئناف القتال، شدد ترمب على أنها سلاح تقليدي وليست نووية، قائلاً: "إنها ليست نووية على الإطلاق. إنها مجرد قنبلة ضخمة للغاية، تشبه قنبلة نووية صغيرة، لكنها ليست نووية". وأضاف أنه لا يعتزم اللجوء إلى السلاح النووي، قائلاً: "لسنا بحاجة إلى ذلك. نحن أعظم قوة نووية في العالم، ونمتلك ترسانة نووية تفوق ما لدى روسيا. روسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في الثالثة".



وبشأن احتمال إصدار عفو رئاسي عن نفسه، قال الرئيس الأمريكي إنه لا يفكر في ذلك لأنه، بحسب تعبيره، "لم يرتكب أي خطأ"، مضيفاً أنه كان بإمكانه منح نفسه عفواً قبل مغادرة منصبه في ولايته الأولى. وأوضح أن ما يشغله هو حماية العاملين معه من التعرض لما وصفه بـ"سنوات من الملاحقات العبثية"، قائلاً إنه لا يريد أن يمروا بالتجربة نفسها التي مر بها.



وفي ما يتعلق بالنائبة الديمقراطية إلهان عمر، فقد وصفها ترمب بأنها "شخصية ملتوية" و"فاسدة للغاية"، لكنه نفى أي دور له في الإجراءات المتعلقة بها، مؤكداً أن الأمر من اختصاص وزارة العدل. وقال: "أنا لست منخرطاً في ذلك. أقرأ الأخبار وأشاهدها مثل الجميع"، مضيفاً أن القرار "متروك لوزارة العدل".