كشفت دراسات حديثة أن تقليل التعرض للسكر خلال أول 1000 يوم من حياة الإنسان، بدءاً من الحمل وحتى عمر عامين تقريباً، قد يرتبط بفوائد صحية تمتد لأكثر من 7 عقود.

واستند الباحثون إلى تجربة تقنين السكر في المملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، التي انتهت في سبتمبر 1953، مستفيدين من بيانات البنك الحيوي البريطاني لمقارنة الحالة الصحية لأشخاص وُلدوا قبل انتهاء التقنين وبعده.

وأظهرت النتائج، المنشورة في دورية «ساينس» (Science)، أن التعرض لمستويات منخفضة من السكر خلال هذه المرحلة ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 35%، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 20%.

وربطت دراسات إضافية انخفاض التعرض المبكر للسكر بتراجع مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية والكبد والجهاز التنفسي والخرف، إلى جانب مؤشرات الشيخوخة البيولوجية.

كما أظهرت إحدى الدراسات انخفاض خطر الإصابة بالقلق بنسبة 33% لدى الأشخاص الذين عاشوا أول 1000 يوم من حياتهم خلال فترة التقنين، فيما تشير أبحاث لا تزال قيد مراجعة الأقران إلى احتمال ارتباط انخفاض استهلاك السكر المبكر بتراجع تأثير الجينات المرتبطة بزيادة الوزن والسمنة.