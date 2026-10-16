حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزاً قاتلاً على مضيفه سيلتا فيغو الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي.

سيلتا فيغو يفتتح التسجيل

أنهى سيلتا فيغو الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله اللاعب هوغو ألفاريز في الدقيقة 18، وسط فرحة في مدرجات ملعب «بالايدوس».

يوفنتوس يرد بهدفين

وانتفض يوفنتوس في الشوط الثاني، إذ أدرك نيك فولتماده التعادل في الدقيقة 59، ثم خطف راندال كولو مواني هدف الفوز في الدقيقة 90+2.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، متفوقاً بفارق الأهداف على تسعة فرق تمتلك العدد نفسه من النقاط، بينما تراجع سيلتا فيغو إلى المركز الـ28 دون نقاط.