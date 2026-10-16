أعلن الجيش اليمني استهداف قيادات ميدانية ومواقع لمليشيا الحوثي. ونشر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي، اليوم (الجمعة)، مشاهد من عمليات استهداف قيادات ميدانية وتعزيزات ووسائل ومواقع عسكرية تابعة للحوثيين، ضمن عملية "فجر اليمن".

وأشار المتحدث إلى أن هذه العمليات تأتي لتفكيك قدرات الحوثيين، وإزالة مصادر التهديد وفقاً للخطة العملياتية.



فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، (الجمعة)، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية، بحسب ما أورد المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي في منشور على منصة "إكس".



وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي، أدانوا أمس (الخميس)، الهجمات المتواصلة التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة. ونقل موقع "أخبار الأمم المتحدة" عن بيان صادر عن رئيس المجلس، أن ذلك يشمل "الضربات المتهورة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي" في 10 و11 أكتوبر، فضلاً عن ضربات متعددة استهدفت مطارات أخرى ومنشآت تابعة لشركة أرامكو.



وجدد أعضاء المجلس إدانتهم لاستمرار هجمات الحوثيين وتهديداتهم للملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، وشددوا على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وأطقمها.



وأعرب الأعضاء عن تضامنهم مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدين حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي. وطالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدين دعم مجلس الأمن للحكومة اليمنية والتزام أعضائه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.



ودعوا إلى "التعاون العملي، بما في ذلك مع حكومة اليمن، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة والمساعدة التقنية والتدريب والتمويل وغير ذلك من أشكال المساعدة المتصلة بالأنشطة العسكرية اللازمة لشن مزيد من الهجمات". وشدد البيان على أن "السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه عن طريق العنف أو الإكراه أو استخدام القوة".