اعتبر الاتحاد الأوروبي أن "الوقت ليس مناسباً" للكف عن مساعدة أوكرانيا ورفع العقوبات عن روسيا، في موقف يشكّل دعماً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بينما يتصاعد التوتر مع واشنطن.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لوسائل الإعلام وإلى جانبه زيلينسكي لدى وصولهما إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، (الجمعة)، "ليس هذا وقت سحب الدعم لأوكرانيا. ليس هذا وقت تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا. وأكد أنه الوقت المناسب لزيادة دعمنا، وزيادة ضغطنا، يمكنكم الاعتماد علينا. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن "ثمة أمر واضح تماماً وهو أننا لن نرفع أي عقوبة ما دامت روسيا لم توقف الحرب". وانضم الرئيس الأوكراني إلى قادة الاتحاد الأوروبي، (الجمعة)، وهو اليوم الأخير لقمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل. وحظي زيلينسكي، الذي وصل بالفعل إلى بروكسل، أمس (الخميس)، بفيض من الدعم من قادة الاتحاد الأوروبي رداً على الانتقادات المتكررة من واشنطن. وكتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على موقع "إكس"، بعد وقت قصير من هبوط طائرة زيلينسكي في العاصمة البلجيكية: "لست وحدك". وكان الرئيس دونالد ترمب دعا إلى استبدال زيلينسكي، معلناً عن خطط لشراء مئات الآلاف من أطنان الديزل من روسيا. ووفقاً لكييف، خفّضت الولايات المتحدة من تزويد أوكرانيا بالمعلومات الاستخباراتية، وقيدت تشغيل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك". ومن غير المتوقع أن يقدم قادة الاتحاد الأوروبي التزامات واسعة النطاق في قمة بروكسل تتجاوز كلمات التشجيع. وأقر الاتحاد الأوروبي برنامج قروض لدعم كييف بقيمة 90 مليار يورو لعامي 2026 و2027، وسط دعوات لحلفاء أوكرانيا الدوليين لزيادة تمويلهم. وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الدعم الأمريكي، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية للدفاع الجوي وخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك". وقد اشتكى زيلينسكي من وجود ثغرات في مشاركة المعلومات الاستخباراتية وقيود على الإنترنت، والتي قال إنها تسببت في فشل عمليات الطائرات المسيرة الأوكرانية.