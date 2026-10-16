عاد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى اجتماعات مجموعة العشرين، التي عُقدت أمس (الخميس) في بانكوك، وسط ترحيب أمريكي واعتراضات أوروبية، في خطوة تعكس تباين المواقف الغربية بشأن مشاركة موسكو في المحادثات الاقتصادية الدولية.



وبحسب شبكة «سي إن بي سي»، أُدرج اسم سيلوانوف ونائبة محافظ البنك المركزي الروسي إليزافيتا دانيلوفا ضمن الوفد الروسي المشارك في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، المنعقدة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.



ورغم ترحيب الولايات المتحدة، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، بعودة المشاركة الروسية، غاب الوفد الروسي عن الصورة الجماعية التقليدية للاجتماع، عقب احتجاجات أبداها مسؤولون أوروبيون.



واختتم وزراء المالية اجتماعاتهم دون إصدار بيان مشترك، في ظل استمرار الخلافات بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط، والاختلالات التجارية، فيما غاب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن الاجتماع.