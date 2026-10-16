ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وسط تقييم المستثمرين لتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، فيما تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية محدودة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4177.82 دولاراً للأوقية، لكنه خسر 0.5% منذ بداية الأسبوع، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% لتصل إلى 4199.10 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% لتصل إلى 57.81 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.1% ليصل إلى 1642.75 دولاراً، فيما زاد البلاديوم بنسبة 1.5% ليصل إلى 1143.46 دولاراً.

وتتأثر تحركات الذهب بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، إذ إن ارتفاع الفائدة يزيد من جاذبية الأصول المدرة للعائد، ويقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. كما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، كيفن وارش، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين، ما أبقى احتمالات تشديد السياسة النقدية محل اهتمام الأسواق.