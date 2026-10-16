اشتدت قوة الإعصار «ترودي» في المحيط الهادئ قبالة سواحل المكسيك، ليصبح إعصاراً من الفئة الثالثة، مصحوباً برياح بلغت سرعتها 195 كيلومتراً في الساعة.

وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، أن الإعصار يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 9 كيلومترات في الساعة، ويبعد نحو 420 كيلومتراً جنوب غرب مدينة أكابولكو، ونحو 590 كيلومتراً جنوب شرق مدينة مانزانيلو.

وتوقع المركز أن تزداد قوة الإعصار خلال اليومين القادمين، وأن يقترب مركزه من سواحل جنوب غرب المكسيك وغربها الأوسط غداً (السبت).

وفي السياق ذاته، بلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة الاستوائية «سايمون»، الواقعة شمال غرب الإعصار «ترودي»، نحو 75 كيلومتراً في الساعة، وسط توقعات بتراجع قوتها قريباً.