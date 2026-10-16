تحولت زيارة زوجين إلى صالون تجميل في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية إلى حادث مفاجئ، بعدما اقتحمت سيارة الواجهة الزجاجية للمحل واندفعت إلى الداخل، لتصطدم بهما وتحاصرهما بين المركبة ومنضدة الاستقبال، وسط تحطم الزجاج وتضرر أجزاء من المكان.

وذكرت شبكة «نيوز 4 جاكس» الأمريكية وتقارير محلية أن الحادث وقع مساء السبت 10 أكتوبر الجاري، داخل صالون «زينك هير ستوديو» بالقرب من مركز سانت جونز تاون. وكان الزوجان أوبري وستيفن غوثام قد انتهيا للتو من قص شعريهما، عندما اخترقت سيارة من طراز «بي إم دبليو» الواجهة الأمامية للصالون.

وروت أوبري أن الزوجين سمعا صوت ارتطام قويًا، قبل أن يكتشفا أن السيارة تتجه نحوهما مباشرة، من دون أن يتمكنا من تفادي الاصطدام. وأدى الحادث إلى سقوطها وإصابتها في الرأس، بينما علق زوجها بين السيارة ومنضدة الاستقبال، ولم يتمكن من التحرك.

وأوضح ستيفن أنه طلب من السائقة الرجوع بالمركبة إلى الخلف حتى يتمكن من الخروج من المكان الذي حُوصر فيه، فيما تدخل شخص آخر لمساعدة زوجته على الابتعاد عن السيارة.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة المركبة بعد اقتحامها الصالون واستقرارها في الداخل، عقب تحطيم الواجهة الزجاجية، في مشهد وثّق اللحظات التي تحولت فيها زيارة عادية إلى حادث مفاجئ.

ونُقل الزوجان إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يُسمح لهما بالمغادرة في وقت لاحق من المساء. وأصيبت أوبري بجروح في الرأس استدعت أربع غرز، كما تلقت رعاية للتعامل مع القلق الذي أعقب الحادث، بينما عانى ستيفن آلامًا في الأضلاع وكدمات وإصابات أخرى.