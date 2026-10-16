تعرض خط لنقل المشتقات النفطية، يربط بين بانياس وحمص، لثقب في منطقة حديدة بريف حمص وسط سوريا، ما تسبب في تسرب كميات كبيرة من البنزين وإغلاق الطريق الواصل بين حمص وطرطوس.

ونقلت مصادر في الشركة السورية للبترول أن الجهات المعنية سارعت إلى تأمين موقع الحادث وعزل المنطقة، عبر إغلاق الصمامات الرئيسية الواقعة على جانبي الثقب، بهدف الحد من التسرب والسيطرة عليه.

وأضافت المصادر أن الفرق الفنية وفرق الإطفاء والحفر استنفرت للتعامل مع الحادث، بالتزامن مع بدء أعمال الصيانة العاجلة لإصلاح الأنبوب ومعالجة الأضرار.

ولا تزال الفرق المختصة في الموقع لمتابعة تطورات الوضع، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة والحد من المخاطر الناجمة عن تسرب الوقود.