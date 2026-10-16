استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استخدام الأسلحة النووية ضد إيران أو نشر قوات برية أمريكية داخل أراضيها، في وقت أقر فيه بصعوبة تحديد أطراف إيرانية يمكن التفاوض معها في ظل استهداف كبار المسؤولين في البلاد.

وخلال تجمع انتخابي في مدينة يونجستاون بولاية أوهايو،شدد الرئيس الأمريكي على أنه لن يُسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، واصفاً إياها بأنها «الدولة الأولى الراعية للإرهاب».

وتطرق إلى التحديات التي تواجه المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع مع طهران، قائلاً لأنصاره: «ربما نكون قد تمادينا كثيراً مع القادة؛ لأننا لم نعد نعرف، بحق الجحيم، مع من نتعامل».

وأضاف ترمب أن أحداً لا يرغب في تولي منصب رئيس إيران، مشيراً إلى أن المرشحين المحتملين لا يبدون استعداداً لتولي المسؤولية.

ورغم إقراره بالتعقيدات التي أفرزتها الحملة العسكرية ضد القيادة الإيرانية، جدد ترمب تأكيده أن العمليات الأمريكية ألحقت دماراً كبيراً بالقوات الجوية والبحرية الإيرانية.

كما زعم أن إيران فقدت سفنها البحرية الـ159، قائلاً إنها «تقبع بسلام في قاع البحر».

وكان ترمب قد أشار، الثلاثاء الماضي، إلى أن واشنطن ربما بالغت في استهداف القيادة الإيرانية، موضحاً أن مقتل مسؤولين بارزين زاد من تعقيد الجهود الرامية إلى تحديد شخصيات قادرة على الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة.