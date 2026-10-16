توفيت الممثلة الأمريكية الشابة مورغان غامبل، البالغة من العمر 21 عاماً، إثر حادث سير مروع في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، بعدما اصطدمت سيارتها بمركبة يقودها رجل يُشتبه في أنه كان يسير بسرعة تجاوزت الحد المسموح به بأكثر من مرتين ونصف.

ووقعت الحادثة عندما كانت غامبل تقود سيارتها واصطدمت بها مركبة أخرى، ووفقاً لوثائق الشرطة، بلغت سرعة المركبة الأخرى نحو 94.4 ميلاً في الساعة، أي ما يقارب 152 كيلومتراً في الساعة، في منطقة لا يتجاوز الحد الأقصى للسرعة فيها 35 ميلاً في الساعة، بما يعادل نحو 56 كيلومتراً في الساعة.

ونُقلت غامبل إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها. وألقت الشرطة القبض على السائق الآخر، نيكولاي دنفورد، البالغ 36 عاماً، ووجهت إليه اتهامات تشمل القيادة المتهورة وتجاوز السرعة والقتل بالمركبة من الدرجة الأولى، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة، ولم يصدر حكم قضائي نهائي في القضية.



ولم تكن غامبل مجرد وجه شاب ظهر في عمل تلفزيوني؛ إذ كانت طالبة في السنة الأخيرة بجامعة كلارك أتلانتا، تدرس الإعلام والتلفزيون والسينما والإذاعة، وتسعى إلى بناء مستقبل مهني في صناعة الترفيه، وشاركت في النسخة الجديدة من المسلسل الكوميدي «A Different World» الذي تنتجه «نتفليكس»، ضمن فريق العمل المساعد، وظهرت في الحلقة التجريبية للعمل، بحسب تقارير أمريكية.

وأكدت الجامعة وفاة طالبتها في بيان نعت فيه غامبل، معربة عن تعازيها لأسرتها وأصدقائها وزملائها، ومشيرة إلى توفير خدمات الدعم النفسي للطلاب المتأثرين بالحادث، كما دعت أفراد المجتمع الجامعي إلى مساندة بعضهم بعضاً واحترام خصوصية العائلة في هذا الوقت الصعب.

من جانبها، أعربت فيليشيا برايد، المنتجة والمسؤولة عن النسخة الجديدة من المسلسل، عن حزنها لفقدان أحد أفراد فريق العمل، ووجهت التعازي إلى عائلة غامبل وأحبائها، في وقت عبّر فيه زملاؤها وأصدقاؤها عن صدمتهم لرحيلها المفاجئ، مستذكرين طموحها وشغفها بالعمل الإعلامي.

ويستعيد المسلسل الذي شاركت فيه غامبل عملاً كوميدياً شهيراً بدأ عرضه عام 1987، وتناول حياة الطلاب في كلية خيالية، قبل أن تعود قصته في نسخة جديدة تتابع تجارب جيل معاصر داخل الحرم الجامعي، حيث مثّل العمل فرصة لعدد من المواهب الشابة لاكتساب الخبرة في الإنتاج التلفزيوني، وكانت غامبل تأمل في مواصلة مسيرتها خلف الكاميرا وأمامها.