توصل نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مع نجمه الإنجليزي جود بيلينغهام لتمديد عقده حتى عام 2031، بحسب ما أوردته صحيفة «آس» الإسبانية.

وانضم بيلينغهام إلى ريال مدريد في صيف 2023، قادماً من بوروسيا دورتموند، ووقع عقداً يمتد حتى نهاية موسم 2028-2029، قبل أن يتفق الطرفان على تمديده بموجب العقد الجديد.



تحسين العقد

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الدولي الإنجليزي سيحصل أيضاً على تحسين في عقده، بما يتناسب مع أهمية أدائه وتأثيره، والدور الكبير الذي يمثله وجوده في قائمة ريال مدريد.

وأضاف التقرير أن المفاوضات بدأت في الجزء الأخير من الموسم الماضي، وشهدت توافقاً كاملاً منذ بدء الاتصالات، إذ يشعر بيلينغهام بارتباط متزايد بريال مدريد وبالحياة في العاصمة الإسبانية، وهو ما يدركه جمهور النادي الملكي.



قائد المستقبل

ومنذ انضمامه إلى ريال مدريد، أثبت بيلينغهام أنه لاعب قادر على إحداث الفارق، كما أظهر قدرته على أن يصبح قائداً لغرفة الملابس، في فريق يبحث عن شخصية قيادية تتولى المسؤولية خلفاً للاعبين مثل داني كارفاخال ولوكا مودريتش وتوني كروس، الذين كان لهم ثقل وحضور كبيران داخل المجموعة، في ظل حاجة الفريق إلى شخصية بارزة تقوده، كما حدث في سنوات سابقة.



أرقام بيلينغهام

وخلال الموسم الحالي، سجل لاعب الوسط الإنجليزي ثلاثة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني.