أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تغريم نادي الاتحاد بمبلغ 100 ألف ريال سعودي، بسبب سلوك جماهيره خلال مواجهة الفريق الأخيرة ضد الهلال في منافسات دوري روشن السعودي.



وجاء نص القرار الرسمي الصادر عن اللجنة كالتالي: "ثبوت مخالفة جمهور نادي الاتحاد للمادة (51-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وإلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها (100000) مائة ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع التأكيد على أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من اللائحة".



وجاء هذا القرار بعد ثبوت قيام مشجعي النادي برمي نحو عشرين علبة مياه وأدوات أخرى باتجاه أرضية الملعب، وفقاً لما رصده مراقب المباراة في تقريره الرسمي. وعلى الرغم من أن هذه المقذوفات لم تسفر عن وقوع أي إصابات بين اللاعبين أو الأجهزة الفنية، إلا أن اللجنة اعتبرت التصرف مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح التي تنظم سلامة المباريات وحفظ النظام داخل المنشآت الرياضية.