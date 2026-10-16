يشهد ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام مواجهة قوية تجمع بين فريقي القادسية وأبها اليوم (الجمعة) عند تمام الساعة 4:15م، وتأتي هذه المباراة المرتقبة لحساب الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يتطلع كلا الفريقين لتحقيق أهدافهما المتباينة في مسيرة الدوري.



موقف الفريقين:



يدخل نادي القادسية المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد 19 نقطة من 8 مباريات، محققاً ستة انتصارات وتعادلاً وحيداً وخسارة واحدة، وسجل خط هجومه قوة ضاربة بـ 21 هدفاً بينما اهتزت شباكه بـ 8 أهداف فقط.



في المقابل، يمر فريق أبها بوضعية حرجة للغاية إذ يتذيل جدول الترتيب في المركز الـ18 والأخير برصيد نقطتين جمعها من تعادلين و5 هزائم دون تذوق طعم الفوز، متأثراً بضعف هجومه الذي سجل 5 أهداف ودفاعه الذي استقبل 13 هدفاً.



تاريخ المواجهات:



اقتصر تاريخ مواجهات الفريقين المباشرة في دوري المحترفين السعودي على مواجهتين فقط. اتسمت هاتان المقابلتان بالندية التامة والتكافؤ الشديد بين الطرفين، حيث انتهت المباراتان بنتيجة التعادل دون أن يتمكن أي فريق من فرض تفوقه على الآخر، مما يضفي صبغة من الغموض حول من سيكسر هذا التعادل ويحقق الفوز التاريخي الأول بين الفريقين في دوري المحترفين.