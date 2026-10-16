استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض اليوم (الجمعة)، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني.

وفي مستهل الاستقبال جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما جرى بحث التطورات في المنطقة في ظل التصعيد من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة، حيث أكد إدانة بلاده لهذه الاعتداءات وتضامنها مع المملكة.

كما شدد الجانبان على أن أمن المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية يوسف بن صالح القهرة.