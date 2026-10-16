تغلّب فريق القادسية على ضيفه أبها بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".



افتتح القادسية التسجيل عن طريق ماتيو ريتيغي عند الدقيقة 30، وأضاف محمد أبو الشامات الهدف الثاني في الدقيقة 69، فيما قلّص أبها الفارق بهدف متأخر سجله أليمامي جوري في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع (90+5).



وبهذا الفوز، رفع القادسية رصيده إلى 22 نقطة متصدراً الترتيب مؤقتاً، بينما تجمّد رصيد أبها عند نقطتين في المركز الثامن عشر والأخير.