أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بياناً رسمياً شديد اللهجة يطالب فيه بالاستقالة الفورية لخافيير تيباس من منصبيه كرئيس لرابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" ونائب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.



وجاء هذا الموقف الحاد رداً على تصريحات تيباس الأخيرة التي شبه فيها الإستراتيجية الإعلامية للنادي الملكي وقناته التلفزيونية بأساليب الدعاية التي استخدمها وزير دعاية النظام النازي، جوزيف غوبلز.



مقارنة "نازية" تثير الاشمئزاز الأخلاقي



أعرب نادي ريال مدريد في بيانه عن رفضه القاطع لتصريحات خافيير تيباس، واصفاً إياها بأنها غير مقبولة تماماً وتكتسي خطورة استثنائية. وأوضح النادي أن قيام شخص يشغل مناصب قيادية وحساسة في كرة القدم الإسبانية باللجوء إلى مقارنات مع النظام النازي لتشويه سمعة النادي وإدارته يعد سقطة كبرى. وأكد البيان أن محاولة تيباس توضيح أنه لا يقصد الأيديولوجية النازية نفسها لا يقلل أبداً من حجم الإهانة العميقة، والاشمئزاز الأخلاقي، وانعدام اللياقة المؤسسية التي حملتها كلماته.



هجمات متكررة واستهداف لوسائل إعلام النادي



واعتبر المرينغي أن هذه التصريحات ليست حدثاً عارضاً، بل هي حلقة جديدة من سلسلة الهجمات المتكررة التي يشنها تيباس على ريال مدريد، ورئيسه فلورنتينو بيريز، ووسائله الإعلامية. وانتقد النادي استغلال رئيس الرابطة لأسئلة وآراء الصحفيين غير المرتبطين بالنادي لتوجيه الانتقادات ضده، ومحاولة تحميل ريال مدريد مسؤولية أفعال وتصرفات أطراف ثالثة لا علاقة له بها.



قضية "نيغريرا" وتصعيد ريال مدريد نحو "اليويفا"



أشار البيان إلى أن تصريحات تيباس الهجومية جاءت محاولة للتشكيك في التحركات المشروعة التي يتخذها ريال مدريد وقناته التلفزيونية للمطالبة بالعدالة في قضية نيغريرا (المتعلقة بمدفوعات نادي برشلونة لملف الحكام). وكشف ريال مدريد أنه أمام تقاعس المؤسسات المحلية التي يقودها تيباس، اضطر النادي إلى اللجوء مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) للمطالبة بتحقيق كامل وشامل في الأموال التي دفعها برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام الفنية السابق، وضمان نزاهة المسابقات القارية والمحلية.



مطالبة بتطهير شامل لمنظومة التحكيم



ولم يكتفِ ريال مدريد بالمطالبة برأس تيباس، بل طالب أيضاً بتجديد شامل وجذري لنظام التحكيم الإسباني، وهياكل الحوكمة، والإدارة، والإشراف، والانضباط الفيدرالية. ودعا النادي إلى إبعاد وتغيير جميع الأفراد والمسؤولين الذين تولوا مناصب قيادية خلال الفترة التي شهدت تجاوزات قضية نيغريرا، لضمان استعادة الشفافية.



تجريد تيباس من الأهلية والمطالبة بالاستقالة



واختتم النادي العاصمي بيانه بالتأكيد على أن سلوك خافيير تيباس المتكرر يكشف عن نقص حاد في الحيادية، الاحترام، والنزاهة، وهي صفات تتناقض تماماً مع مسؤولياته المؤسسية وتجعله عائقاً حقيقياً أمام تطور كرة القدم الإسبانية. وشدد ريال مدريد على أن هذه السلوكيات غير مقبولة في أي منظومة رياضية أوروبية تحترم المبادئ، مما يفقد تيباس الأهلية المؤسسية للاستمرار في منصبه، مؤكداً أن النادي سيواصل الدفاع عن حقوقه وسمعته التاريخية حتى تحقيق التجديد الكامل للكرة الإسبانية.