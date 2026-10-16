أحبطت السلطات الأمنية في سورية مخططاً إرهابياً لاستهداف دورية للشرطة في محافظة ريف دمشق بسورية. وذكرت قوى الأمن الداخلي، اليوم (الجمعة)، وفقاً للوكالة العربية السورية للأنباء، أن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، وبعملية أمنية استباقية، أحبط مخططاً لاستهداف دورية للشرطة كانت خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تستعد لتنفيذه، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على المتورطين، وضبط عبوة ناسفة مجهزة للتفجير كانت بحوزتهما. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها مع المقبوض عليهما، لكشف ملابسات المخطط وتحديد ارتباطاته وأبعاده، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. وكانت قوى الأمن الداخلي أعلنت في العاشر من الشهر الجاري، وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم «داعش» في منطقة الحولة بريف حمص، وإحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف دور العبادة ودوريات لقوى الأمن الداخلي.