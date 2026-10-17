تتواصل العمليات العسكرية ضمن عملية «فجر اليمن» التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد مليشيات الحوثي على عدة جبهات، مع تكثيف الضربات الجوية والميدانية في محافظتي مأرب وتعز، واستهداف تحصينات ومواقع عسكرية ومخازن أسلحة تابعة للمليشيا، بدعم من الطيران الحربي.



وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم (السبت)، استمرار عملياتها في جبهات مأرب، مؤكدة تكبيد الحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد، وتدمير مواقع وتحصينات عسكرية ومخازن أسلحة خلال ضربات جوية استهدفت قدرات الجماعة ومواقع تمركزها.



تقدم ميداني في مأرب



وشهدت جبهات مأرب تطورات ميدانية جديدة، إذ أعلنت القوات الحكومية توسيع نطاق تقدمها والسيطرة على مواقع ومرتفعات وصفتها بالمهمة، فيما تواصل وحدات الهندسة العسكرية تطهير الطرق والمواقع المستعادة من الألغام والعبوات الناسفة وتأمين خطوط التقدم.



وكان الجيش اليمني أعلن تنفيذ 1292 عملية استهداف خلال 24 ساعة، وفق بيان نُشر، أمس (الجمعة)، شملت مواقع دفاعية وتحصينات وخنادق ومصادر نيران وتجمعات وآليات ووسائل إمداد حوثية. وقال المتحدث العسكري إن العمليات أسهمت في توسيع الاختراق الميداني في الجبهة الشرقية لمأرب، مع استمرار الضغط على الجبهتين الجنوبية والغربية.



ضربات مركزة في تعز



وفي تعز، تواصل القوات الحكومية استهداف تعزيزات الحوثيين ومواقعهم القتالية، بالتزامن مع إحباط هجمات للحوثي على جبهات عدة، بينها القطاعان الشرقي والغربي لجبهة الشقب جنوبي المدينة، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية. وتأتي هذه العمليات في إطار مساعٍ لإضعاف القدرات القتالية للحوثيين، وتعطيل تحركاتهم وإمداداتهم، وتأمين المواقع التي تتقدم إليها القوات الحكومية.



التحالف يحبط تهريب الأسلحة



بالتوازي مع العمليات البرية والجوية، أعلن تحالف دعم الشرعية إحباط محاولات لتهريب أسلحة إلى الحوثيين عبر البحر باتجاه محافظة الحديدة غربي اليمن.



ونشر المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، مشاهد قال إنها توثق عمليات تهريب أسلحة وإنزالها على الشواطئ ونقلها بوسائل برية، إلى جانب استهداف وسائل نقل وشحنات مرتبطة بهذه الأنشطة. وأشار التحالف إلى مواصلة تفكيك شبكات الإمداد ومخازن الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ التابعة للمليشيا الإرهابية.



وتعكس التطورات تزامن الضغط العسكري على جبهات القتال مع التحركات الرامية إلى قطع خطوط إمداد الحوثيين، فيما تواصل القوات اليمنية عملياتها ضمن «فجر اليمن»، التي أعلنتها القيادة اليمنية بهدف استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على المناطق الخاضعة للحوثي.