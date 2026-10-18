رفعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تصنيف استدعاء عدد من منتجات تفتيح البشرة المتداولة في الأسواق الأمريكية إلى أعلى مستويات الخطورة، بعد اكتشاف احتوائها على تركيزات مرتفعة من الزئبق السام، الذي قد يتسبب في أضرار صحية جسيمة، تشمل تلف الكلى واضطرابات الجهاز العصبي.

وكانت الإدارة قد أصدرت تحذيراً في أغسطس الماضي بشأن عدة مستحضرات لتفتيح البشرة تُباع عبر الإنترنت، عقب رصد تلوثها بالزئبق، قبل أن ترفع (الأربعاء) تصنيف الاستدعاء إلى الفئة الأولى، وهي أعلى درجات الخطورة، وتشير إلى احتمال تسبب استخدام المنتجات في مضاعفات صحية خطيرة أو الوفاة.

وشمل الاستدعاء كريم التفتيح «أوربي 20» (Orbi 20)، وكريم «أومني غولد» (Omni Gold) المضاد للتصبغات، وهما من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة من باكستان وجامايكا وتايلند ودول أخرى.

وكشفت الفحوص المخبرية احتواء بعض المنتجات على تركيزات من الزئبق تصل إلى 27 ألف جزء في المليون، مقارنة بالحد المسموح به البالغ جزءاً واحداً في المليون، فيما لم تُسجل حتى الآن أي حالات مرضية مرتبطة بها.

ودعت الإدارة المستهلكين الذين بحوزتهم هذه المستحضرات إلى التخلص منها فوراً، ومراجعة الطبيب عند وجود مخاوف بشأن آثارها الصحية.

وأوضحت أن المنتجات كانت معروضة للبيع عبر منصة «إيباي» (eBay)، التي أزالت قوائم بيعها لاحقاً، مشيرة إلى أن شركة «أوربي» لم تمتثل لإجراءات الاستدعاء، بينما تعذر التواصل مع شركة «أومني».

وامتد التحذير الأولي ليشمل سبعة مستحضرات أخرى، هي:

- Deluxe Silken Bleaching Cream

- La Crema De Rebeca

- Jhalak Hand & Foot Beauty Cream

- Dr Yanhee Cream Set (Blue)

- Dr Yanhee Cream Set (Green)

- CCM Special Cream Turmeric

- CCM Perfect 365 White Cream

وأكدت الإدارة أن استخدام الزئبق في الأدوية ومستحضرات التجميل غير مسموح به إلا في حالات استثنائية محددة للغاية، لا تنطبق على المنتجات المشمولة بالتحذير.

وحذرت الإدارة من أن الزئبق قد يُمتص إلى مجرى الدم، خصوصاً مع الاستخدام المتكرر للمستحضرات الملوثة، ما يزيد احتمالات الإصابة بتلف الكلى والفشل الكلوي، إلى جانب أعراض عصبية تشمل الرعاش والتنميل والوخز والصداع والإرهاق واضطرابات المزاج والقدرات الإدراكية، فضلاً عن الأضرار الجلدية المباشرة.

وشددت على أن مخاطر التعرض للزئبق ترتفع كلما زادت مدة استخدام المنتجات وتكراره، محذرة من خطورتها بشكل خاص على الأطفال والحوامل.

وفي سياق متصل، أظهرت التحاليل المخبرية وجود مادة «الهيدروكينون» المستخدمة في تفتيح البشرة في عدد من المستحضرات، فيما أكدت الإدارة أن منتجات التفتيح المتاحة دون وصفة طبية والمحتوية على هذه المادة لم تحصل على اعتماد يثبت سلامتها وفعاليتها.

وأشارت إلى تلقي تقارير عن آثار جلدية مرتبطة باستخدام الهيدروكينون، من بينها الطفح الجلدي والتورم وتغير لون البشرة، الذي قد يصبح دائماً في بعض الحالات.