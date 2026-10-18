لقي 19 شخصاً مقتلهم وأصيب 25 آخرون مساء أمس (السبت)، جراء حادث تدافع وقع خلال مهرجان في مدينة كلكتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية شرقي الهند، بينهم أطفال، بعدما تسببت أمطار مفاجئة وازدحام شديد في اندفاع حشود من المشاركين نحو أحد مواقع الاحتفال، ما أدى إلى سقوط عدد منهم وتعرضهم للدهس وسط حالة من الفوضى والذعر.

طفلة بين الضحايا وحالة حرجة بين المصابين

وأكد رئيس حكومة ولاية البنغال الغربية سوفيندو أديكاري أن من بين ضحايا التدافع طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، مشيراً إلى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأفادت وسائل إعلام هندية أن من بين الضحايا 13 امرأة وطفلاً واحداً، موضحة أن التدافع وقع نتيجة الازدحام الشديد، بعدما حاول حشد من المشاركين الانتقال إلى مكان مغلق للاحتماء من الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال المهرجان.

وزار رئيس حكومة الولاية المستشفى للاطلاع على أوضاع المصابين ومتابعة عمليات الاستجابة، في وقت واصلت فيه الجهات المختصة إجراءات التعرف على هويات الضحايا.