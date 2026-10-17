أطلقت الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق محتجين في مدينتي ميلانو وبولونيا، اليوم (السبت)، عقب اندلاع اشتباكات خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص واعتقال آخرين.



وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الاشتباكات اندلعت في الساحة المقابلة لكاتدرائية ميلانو، بعدما تعرض أفراد الشرطة لهجوم من محتجين رشقوهم بالحجارة وأشياء أخرى.



وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن الشرطة استخدمت خراطيم المياه في بولونيا، شمالي البلاد، لتفريق الحشود، وألقت القبض على سبعة أشخاص بعد تحول احتجاج آخر إلى أعمال عنف.



وفي ميلانو، تحركت قوات الشرطة، المزودة بمعدات مكافحة الشغب، لإبعاد محتجين ملثمين عن غاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني، وهو مجمع للتسوق الفاخر بالقرب من ساحة الكاتدرائية، بعدما انفصلوا عن احتجاج أكبر على ارتفاع تكاليف المعيشة.



وأغلقت متاجر أبوابها، فيما غادر سائحون المنطقة المركزية، وسط التوترات التي شهدتها المدينة.



من جانبها، نددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بأعمال العنف، وقالت عبر منصة «إكس»: «التظاهر حق، أما تحويل مدننا إلى ساحات قتال فليس حقاً».