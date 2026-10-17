أجرى وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبدالقوي المخلافي، مساء اليوم (السبت)، زيارة ميدانية ليلية تفقدية للمناطق المحيطة بجبهتي المطار القديم والدفاع الجوي، للاطلاع على الأوضاع الأمنية وتفقد أحوال المواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.

ورافقه خلال الزيارة مدير عام مديرية التعزية الشيخ صادق معيض، وقائد المقاومة الشعبية فرع تعز وعضو مجلس النواب سابقاً الشيخ مارش عبدالجليل الفهيدي، والرائد حاشد العوني، والشيخ محمد الشاوش.

وشملت الزيارة قسم الشهيد الحكيمي بشارع الثلاثين، حيث كان في استقبالهم مدير القسم العقيد عاصم عقلان، كما تفقد اللجان المجتمعية في مناطق الثلاثين والدمينة والنور، واطلع على جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، بالتنسيق مع عقال الحارات والأقسام الأمنية والسلطات المحلية، وبإشراف إدارة عام الشرطة وإدارة شؤون الأحياء والجهات ذات العلاقة.

وأشاد الدكتور المخلافي بدور الأجهزة الأمنية واللجان المجتمعية وتعاون المواطنين، مؤكداً أهمية تكامل الجهود وتعزيز اليقظة الأمنية والمجتمعية لحماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السكينة العامة.

من جانبه، أكد مدير عام مديرية التعزية الشيخ صادق معيض أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية واللجان المجتمعية وعُقّال الحارات، وتعزيز الحضور الميداني بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وسرعة الاستجابة للقضايا الأمنية.

وجاءت الزيارة عقب الهجوم الذي شنته مليشيات الحوثي على جبهة المطار القديم، وتمكنت القوات الحكومية وأفراد المقاومة الشعبية من التصدي له وإجبار المهاجمين على الانسحاب، بعد تكبيدهم خسائر فادحة.

وعبّر أبناء المناطق المحيطة بجبهتي المطار القديم والدفاع الجوي عن ارتياحهم للزيارة واهتمام قيادة السلطة المحلية بأوضاعهم، مؤكدين تمسكهم بأرضهم ومواصلة التعاون مع القوات الحكومية والمقاومة الشعبية للدفاع عن مناطقهم وكرامتهم، ورفض محاولات إخضاعهم ومواصلة حصار مدينة تعز.

