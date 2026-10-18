لقي شخصان مقتلهما، أحدهما طفل، وأصيب عدد آخر بجروح، إثر اقتحام مركبة ملعباً لكرة القدم أثناء إقامة مباراة في مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية، (السبت)، فيما أوقفت الشرطة السائق وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث.

وأوضحت شرطة ويتشيتا أن الحادث وقع داخل مجمع «سترايكر» الرياضي (Stryker Sports Complex)، بعدما اندفعت مركبة إلى أرض الملعب خلال مباراة لكرة القدم، ما أسفر عن وفاة طفل وشخص بالغ في موقع الحادث، ونقل عدد من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

بلاغات طارئة واستنفار أمني

وقالت شرطة ويتشيتا، إن خدمات الطوارئ تلقت عدة اتصالات عند الساعة 3:25 عصر (السبت) بالتوقيت المحلي، تفيد بدخول مركبة إلى أحد ملاعب كرة القدم واصطدامها بأشخاص كانوا موجودين فيه.

واستجابت فرق الشرطة والإطفاء والإسعاف للبلاغات، وبدأت تقديم المساعدة للمصابين وتأمين الموقع، وسط استنفار واسع للأجهزة الأمنية والطبية.

ولم تعلن السلطات العدد النهائي للمصابين أو طبيعة إصاباتهم، كما لم تكشف هويتي الضحيتين حتى صدور المعلومات الأولية.

توقيف السائق ووجود قاصرين داخل المركبة

وأكدت الشرطة احتجاز سائق المركبة، مشيرة إلى وجود قاصرين اثنين داخلها وقت وقوع الحادث.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن المركبة، وهي شاحنة صغيرة سوداء، اندفعت عبر ملاعب كرة القدم المخصصة للناشئين واصطدمت بعدد من الأشخاص قبل أن تتوقف على مسافة من موقع الاصطدام الأول.

وأوضحت الشرطة أن السائق بقي في موقع الحادث، مؤكدة عدم وجود تهديد مستمر للسلامة العامة.

التحقيق في أسباب اقتحام الملعب

وتواصل السلطات الأمريكية التحقيق لتحديد كيفية دخول المركبة إلى أرض الملعب، والسرعة التي كانت تسير بها، وما إذا كان الحادث ناجماً عن فقدان السيطرة عليها أو عن تصرف متعمد.

وشددت الشرطة على أن دوافع الحادث وظروفه لم تتضح بعد، داعية السكان إلى الابتعاد عن المنطقة لإتاحة المجال أمام فرق التحقيق والطوارئ لاستكمال أعمالها.