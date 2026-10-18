بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف؛ بمناسبة ذكرى يوم إعادة الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لحيدر علييف، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف؛ بمناسبة ذكرى يوم إعادة الاستقلال لبلاده.

وعبّر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لحيدر علييف، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.