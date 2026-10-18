بعد الاصطدام المروع.. مارتينيز يخضع لعملية جراحية

أعلن حارس مرمى تشيلسي إيميليانو مارتينيز خضوعه لعملية جراحية عاجلة بعد اصطدامه المروع بلاعب إيفرتون جاراد برانثويت خلال المباراة التي أقيمت أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي «بريميرليغ»، وانتهت بفوز «البلوز» 2-0.

وحقق فريق المدرب تشابي ألونسو أول شباك نظيفة له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بفضل مارتينيز، الذي اصطدم بمدافع إيفرتون برانثويت في الشوط الثاني، عندما أرسل كيرنان ديوسبري هول تمريرة عرضية من ركلة حرة إلى داخل منطقة الجزاء.



إصابة في الفك وارتجاج بالمخ

ورغم استعادة المدافع توازنه بعد تلقي العلاج، احتاج الحارس الأرجنتيني إلى تدخل المسعفين، قبل أن يغادر الملعب على نقالة، ثم نقل إلى المستشفى مصاباً بارتجاج في المخ، وأفادت وسائل إعلام أرجنتينية بأنه تعرض أيضاً لإصابة في الفك جراء الاصطدام، ما استدعى تدخلاً جراحياً.



مارتينيز: سأعود بعد أسابيع

ونشر الحارس الأرجنتيني، البالغ من العمر 34 عاماً، صورة له من سريره بالمستشفى على حسابه على موقع «إنستغرام»، وكتب: «شكراً للجميع على رسائلكم، لقد سارت العملية على ما يرام، والأهم أننا فزنا، سأعود بعد بضعة أسابيع».

من جانبها، أكدت زوجته ماندينها أن الإصابة ليست خطيرة، وأنه «سيعود قريباً إلى وضعه الطبيعي».