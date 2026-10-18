شهد عالم السيارات هذا الأسبوع سلسلة من التطورات اللافتة، إلا أن الأنظار اتجهت بشكل خاص نحو مشروع غير تقليدي كشفت عنه شركة جنرال موتورز ديفنس؛ يتمثل في شاحنة عسكرية ذاتية القيادة تستغني بالكامل عن السائق وحتى عن مقصورة القيادة.

وتهدف المركبة الجديدة إلى تنفيذ المهام الخطرة، مثل نقل الإمدادات وإخلاء المصابين من مناطق العمليات، دون تعريض الأفراد للمخاطر المباشرة. وتعتمد الشاحنة على قاعدة شيفروليه سيلفرادو 3500HD، مع منظومة قيادة ذاتية متطورة تتيح لها الحركة وتنفيذ المهام ميدانيًا دون تدخل بشري مباشر.

وتتميز المركبة بقدرتها على حمل أوزان كبيرة تصل إلى نحو ثمانية آلاف رطل، كما تضم نظامًا لتخزين الطاقة يمكن الاستفادة منه في تشغيل معدات إضافية ميدانياً، مع الحفاظ على مستويات منخفضة من الضوضاء عند الحاجة.

وفي سياق الابتكارات الأخرى، عادت (تسلا رودستر) إلى دائرة الضوء بعد سنوات من الانتظار، مع وعود بأداء استثنائي وتقنيات مستوحاة من عالم الفضاء، فيما أثارت بورش حماس عشاق السيارات بتسريبات طرازها الرياضي الجديد (ميشن إس) قبل الكشف الرسمي عنه.

كما سجلت فيراري حضورًا لافتًا من خلال نسخة (بوروسانجوي HS) التي ركزت على تعزيز متعة القيادة وديناميكية الأداء، بينما شهدت الساحة الاقتصادية تطورًا مهمًا مع توجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود جديدة على واردات السيارات الهجينة الصينية.

ويعكس هذا التنوع في الأخبار حجم التحولات التي تعيشها صناعة السيارات عالميًا، بين سباق الأداء والتقنيات الذكية والاعتماد المتزايد على أنظمة القيادة الذاتية التي تقترب تدريجيًا من تغيير المفاهيم التقليدية للنقل والحركة.