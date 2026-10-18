لقي 13 شخصًا مصرعهم في حادثة مروعة وقع خلال مهرجان هندوسي بمدينة غواليور في ولاية ماديا براديش وسط الهند، بعدما فقد سائق شاحنة ثقيلة السيطرة على مركبته واندفع نحو حشدٍ من المشاركين في المناسبة الدينية.

ووفقًا للمعلومات الأولية، وقعت الحادثة في ساعة مبكرة من صباح الأحد بالقرب من أحد المعابد، حيث اصطدمت الشاحنة بالحشود المتواجدة في الموقع، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكد مسؤولون في المستشفى وفاة 13 شخصًا نتيجة الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها للتحقيق في ملابساته والوقوف على أسبابه.

من جانبها، أعربت الرئيسة الهندية دروبادي مورمو عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، واصفة الحادث بـ«المفجع».

وتسلط الواقعة الضوء مجددًا على تحديات السلامة المرورية في الهند، التي تسجل سنويًا أعدادًا كبيرة من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالبنية التحتية للطرق وصيانة المركبات وإرهاق السائقين.