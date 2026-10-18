فيما تتواصل عملية "فجر اليمن"، شهدت عدة جبهات، اليوم (الأحد)، تصعيداً ميدانياً مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في محافظات تعز ولحج ومأرب، بالتزامن مع عمليات عسكرية تستهدف استعادة المواقع التي تسيطر عليها المليشيا.



وتتصدر محافظة تعز المشهد الميداني، إذ أعلن مصدر عسكري استعادة القوات الحكومية منطقتي الصراري والصنمات في جبهة الشقب، جنوب شرقي المحافظة، بعد مواجهات مع الحوثيين.



وفي جبهة الشقب، أعلنت القوات الحكومية إحباط هجوم حوثي، بعد مواجهات عنيفة استمرت نحو ثماني ساعات، فيما أفاد محور تعز العسكري بمقتل 16 من عناصر الحوثي وإصابة آخرين، وفق حصيلة أعلنها أمس (السبت). وتحدثت تقارير ميدانية عن تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات حوثية في مناطق غرب المحافظة.



وفي محافظة لحج، شهدت جبهة المقاطرة اشتباكات عنيفة في محور طور الباحة العسكري.



وأعلنت قوات حكومية تدمير عربة إمداد حوثية بطائرة مسيّرة في منطقة الوازعية، فيما قالت ألوية العمالقة إنها استهدفت مواقع للجماعة في المضاربة قرب الحدود مع لحج.



أما في مأرب والجوف، فتواصلت العمليات العسكرية ضد مواقع الحوثيين وتجمعاتهم، مع استخدام المدفعية والطائرات المسيّرة، إلى جانب غارات جوية للتحالف استهدفت مراكز قيادة ومستودعات إمداد، وفق تقارير ميدانية.



وتتزامن هذه التطورات مع تدهور الأوضاع الإنسانية، خصوصاً في تعز، حيث أدت المعارك والقيود على طرق الإمداد إلى نقص الغذاء والوقود والإمدادات الطبية. وحذرت منظمات إنسانية من صعوبة وصول المساعدات إلى مئات الآلاف من السكان، في وقت تتواصل فيه موجات النزوح من مناطق القتال.