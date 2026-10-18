أعرب وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني، عن تطلّع بلاده إلى توظيف روسيا علاقتها مع إيران من أجل الالتزام بالقرارات الأممية، مثمناً المواقف الروسية الداعية إلى خفض التصعيد.

وأكد خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري المشترك التاسع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، (الأحد)، على ضرورة التوصل إلى حل شامل يكفل إقامة دولة فلسطينية، مشدداً على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأدان الزياني تعطيل الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وأدان الاعتداءات الحوثية على الأعيان المدنية في السعودية، مؤكداً أن أمن دول مجلس التعاون يمثل ركيزة أساسية للأمن الدولي.



من جانبه، نوه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأهمية دور دول الخليج في صياغة استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن تعزيز الاتصالات مع مجلس التعاون يأتي ضمن أولويات الدبلوماسية الروسية. وشدد وزير الخارجية الروسي خلال الاجتماع المشترك على أن بلاده تؤيد الجهود الرامية إلى منع انزلاق المنطقة إلى حرب واسعة النطاق. وأوضح أن التجارة البينية بين روسيا ودول الخليج ارتفعت بنسبة 44% العام الماضي، لافتاً إلى ارتباط فعالية التعاون الاقتصادي بتحقيق الاستقرار في المنطقة.