تواصل عملية «فجر اليمن» ضد الحوثي ضرباتها لليوم الـ 14 على التوالي، في وقت شهدت جبهات القتال في محافظتي تعز ولحج مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا الإرهابية، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وآليات عسكرية تابعة لها.

وفي جبهة كهبوب بمحافظة لحج، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات «درع الوطن»، بمساندة قوات العمالقة الجنوبية، ومليشيات الحوثي، عقب محاولة عناصر حوثية التسلل باتجاه الجبهة انطلاقاً من مديرية الوازعية غربي محافظة تعز، وفقاً لمصادر ميدانية.

ونفت القوات الحكومية اليمنية صحة الأنباء التي تروج لها مليشيا الحوثي بشأن إحراز تقدم ميداني في جبال كهبوب بمحافظة لحج، مؤكدة عدم صحة تلك المزاعم، بالتزامن مع استمرار المواجهات على جبهات القتال في المنطقة.

وتجددت الاشتباكات في الجبهة الغربية لمدينة تعز، وفي جبهات المطار القديم وجبل هان وحدائق الصالح، حيث تصدت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية لهجمات حوثية استهدفت مواقعها.

وفي جنوب تعز، شن الطيران الحربي غارات جوية على مواقع وآليات عسكرية للحوثيين في جبهة الشقب بجبل صبر، ونفذ الجيش اليمني والمقاومة الشعبية كميناً استهدف عناصر حوثية في منطقة المقضى، بجبهة الأقروض في مديرية المسراخ جنوبي المحافظة، ما أسفر عن مقتل وإصابة 12 عنصراً من مليشيا الحوثي.

وكان الطيران اليمني الحربي، شن مساء (السبت)، أكثر من 3 غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في منطقة المخا، وأكدت مصادر عسكرية أن قصفاً جوياً استهدف شحنة أسلحة تابعة للمليشيات قبالة السواحل الشمالية لمدينة الخوخة، جنوبي محافظة الحديدة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار عملية «فجر اليمن» التي أطلقتها القوات اليمنية قبل نحو أسبوعين، بهدف استعادة السيطرة على الأراضي اليمنية وبسط سلطة الدولة، وسط احتدام المواجهات على جبهات عدة، من تعز إلى مأرب والجوف، عقب التقدم الذي أحرزته القوات اليمنية على الساحل الغربي.