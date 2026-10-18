اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المقترح الذي سبق أن قدمته طهران عبر الوسطاء إلى الولايات المتحدة، ويقضي بفتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام لا يزال مطروحاً على الطاولة.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية، اليوم (الأحد)، إن قبول واشنطن لشروط طهران سيعني فتح المضيق خلال ستة أيام واستئناف المحادثات في اليوم السابع. وكان عراقجي زعم أن واشنطن عرقلت المسار الدبلوماسي وتسببت في تهديد أمن الملاحة في هرمز.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن سابقاً رفضه لهذا المقترح، مؤكداً أنه لم يعد مهتماً بتلك المسألة بعدما تمكنت القوات الأمريكية من تأمين الملاحة وحركة السفن في هذا الممر المائي المهم، وفق تعبيره. ورغم هذا الرفض العلني استمر الوسطاء في مساعيهم من أجل تقريب وجهات النظر بهدف التوصل لاتفاق ينهي الصراع الذي تفجر في 28 فبراير الماضي، وأدى إلى شلل كبير في هذا المضيق الحيوي. فيما واصلت الولايات المتحدة حصارها الخانق للموانئ الإيرانية، وفرض مزيد من العقوبات.



يذكر أن المقترح المنقح الذي كانت طهران تقدمت به، والذي وصف إلى حد بعيد بأنه شبيه بالاتفاق الأولي الذي انهار بين الطرفين بعد توقيعه في يونيو الماضي، كان نص على رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية ورفع الحظر عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج ووقف الأعمال القتالية على كافة الجبهات مقابل فتح هرمز أمام حركة السفن.