أبدى مدرب نيوكاسل يونايتد، الألماني ماتياس يايسله، تفهّمه لصافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير فريقه عقب الخسارة أمام أستون فيلا بهدف دون مقابل على ملعب «سانت جيمس بارك»، مؤكدًا أن الجماهير كانت تتطلع إلى الانتصار، وأن فريقه لم ينجح في تلبية تطلعاتها.



وسجّل يوهان مانزامبي هدف المباراة الوحيد برأسية في الدقيقة الـ36، ليخفق نيوكاسل في تعويض خسارته السابقة أمام كوفنتري سيتي بنتيجة 1-4، مكتفيًا بتسديدة واحدة على المرمى أمام أستون فيلا، تصدى لها الحارس زيون سوزوكي من سفين بوتمان مطلع الشوط الثاني.



وقال يايسله خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «نشعر بالإحباط من النتيجة، وكنا نريد تقديم نتيجة أفضل لجماهيرنا على أرضنا. أعتقد أن ردة الفعل كانت حاضرة، خصوصاً حتى استقبال الهدف؛ سيطرنا على المباراة، لكن دون وجود مستمر داخل منطقة جزاء المنافس، وهذا جانب نحتاج إلى تطويره».



واعترف المدرب الألماني بأن فريقه اهتزّ بعض الشيء بعد الهدف، قبل أن يستعيد طاقته وثقته مع بداية الشوط الثاني، موضحًا: «شعرنا بالرغبة في تحقيق التعادل على الأقل، وربما الفوز، لكن الفاعلية داخل منطقة جزاء المنافس كانت غائبة».



وأشار يايسله إلى أن أداء نيوكاسل بين منطقتي الجزاء كان متماسكًا، وأن الفريق أظهر تحسنًا في الالتحامات والشراسة أمام منافس قوي، مستدركًا: «لم تكن قراراتنا في الثلث الأخير جيدة بما يكفي لصناعة فرص أكثر وزيادة فاعليتنا، وحتى الفرص القليلة التي كانت كافية للتسجيل لم نستثمرها».



وعن صافرات الاستهجان، قال: «الجماهير كانت تتمنى نتيجة مختلفة مثلنا، وهذا حقها. تأتي للاحتفال مع الفريق بعد 90 دقيقة، والأفضل أن يكون ذلك بحصد النقاط الثلاث، لكننا لم نحقق لها ذلك اليوم، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم».



وأكد أن مسؤولية الجهاز الفني واللاعبين تتركز الآن على العمل خلال الأسبوع، ومعالجة أوجه القصور وتطوير اللاعبين الشباب، سعياً إلى تحقيق نتيجة مختلفة في المباراة القادمة.