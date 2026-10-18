أعلن نادي الزمالك المصري إيقاف مهاجم الفريق الأول ناصر منسي وإحالته إلى التحقيق، بسبب تصرفه عقب تسجيل هدف الفوز في مرمى الجيش الرواندي، الجمعة الماضي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

منسي يسجل ويثير الجدل

وسجل ناصر منسي هدف المباراة الوحيد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90، قبل أن يلقي قميص الزمالك على أرض الملعب ويبصق في اتجاه دكة البدلاء والجهاز الفني، تعبيراً عن غضبه بسبب عدم مشاركته بانتظام في الفترة الماضية، وسط محاولات من زملائه لتهدئته.

اعتذار وعقوبة مالية

وقدم منسي اعتذاره إلى نادي الزمالك وجماهيره، فيما وقع النادي عليه عقوبة مالية مغلظة، قبل أن يصدر بياناً جديداً يعلن فيه إيقاف اللاعب وإحالته إلى التحقيق.

بيان الزمالك

وجاء في البيان: «قرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إحالة ناصر منسي، مهاجم الفريق، للتحقيق، وإيقافه عن التدريبات الجماعية لحين انتهاء التحقيق، الذي سيخضع له اللاعب عقب عودة بعثة الفريق من رواندا اليوم (الأحد)، بعد خوض مباراة الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا».

ومن المقرر أن يقدم مدير الكرة عبد الناصر محمد مذكرة إلى الشؤون القانونية بنادي الزمالك بشأن الواقعة، تمهيداً للتحقيق مع اللاعب.

وسيُحسم مصير عودة ناصر منسي إلى التدريبات الجماعية في ضوء نتائج التحقيق الذي سيخضع له اللاعب.