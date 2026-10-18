دخل ملف عودة لعبة كرة السلة في النادي الأهلي مرحلة جديدة، عقب تحركات رئيس النادي الجديد عبدالله الصبان، الذي طلب الاطلاع على الملف الكامل للعبة، بما يشمل ملفات اللاعبين والمحترفين، والأجهزة الفنية والطبية والإدارية، للوقوف على مختلف التفاصيل المتعلقة بها، ودراسة قرار إعادة النشاط بعد تعليقه في وقت سابق.

وكشفت مصادر «عكاظ»، أن طلب الصبان يأتي في إطار مراجعة شاملة لأوضاع اللعبة ومتطلباتها، تمهيداً لدراسة الخيارات المتاحة بشأن استئناف نشاط الفريق، في ظل الجهود السابقة التي بذلها الاتحاد السعودي لكرة السلة لإعادة اللعبة إلى المنافسات، والمباحثات التي شهدها الملف خلال الأشهر الماضية مع مسؤولي النادي.

وأفادت المصادر بوجود اتصالات مباشرة بين رئيس النادي الأهلي عبدالله الصبان ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، لبحث مستجدات الملف ومناقشة فرص عودة اللعبة، فيما ينتظر اتحاد اللعبة موقف الإدارة الأهلاوية حيال الخطوة القادمة.

وفي سياق متصل، ناقشت اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة السلة سبل دعم الأندية وتعزيز مواردها، وسط ترقب الإعلان عن راعٍ جديد يُنتظر أن يسهم في دعم مسيرة اللعبة وتطويرها.

وكانت «عكاظ»، قد انفردت في 25 مايو الماضي بفتح ملف توجه النادي الأهلي نحو إلغاء عدد من ألعابه المختلفة، قبل أن يعلن النادي رسمياً، يوم الجمعة 24 يوليو، تعليق نشاط الفريق الأول في لعبتي كرة السلة وكرة اليد، والاكتفاء بلعبة كرة الطائرة. وفي سبتمبر الماضي، كشفت الصحيفة عن تقدم المباحثات بشأن إعادة نشاط كرة السلة، لتعود القضية إلى الواجهة مع تحركات الإدارة الجديدة، وسط ترقب لما ستسفر عنه من قرارات بشأن مستقبل اللعبة.