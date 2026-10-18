بدأت الجهة المعنية، أعمال صيانة الطريق العام في حي المحاميد جنوب شرقي جدة، استجابةً لما نشرته «عكاظ» في 15 يوليو 2026، تحت عنوان «حفريات وتشققات تربك الحركة المرورية في شوارع المحاميد بجدة».

ورصدت «عكاظ» بالصور، بدء أعمال كشط الطبقة الأسفلتية المتضررة ومعالجة التشققات والهبوطات، تمهيداً لإعادة سفلتة الطريق الذي يربط حي المحاميد بأحياء الحرازات وبحرة وطريق مكة القديم، ويشهد كثافة في حركة المركبات. وكانت «عكاظ» قد نقلت شكاوى الأهالي من انتشار الحفر وتهالك الأسفلت، وما يسببه تدهور الطريق من معاناة للسكان والعابرين، فضلاً عن الأضرار التي قد تلحق بالمركبات والمخاطر التي تهدد السلامة المرورية وتؤثر في انسيابية الحركة.

ويأمل الأهالي استكمال أعمال الصيانة وفق المواصفات الفنية المطلوبة، بما يسهم في تحسين حالة الطريق، وتعزيز السلامة المرورية، والحد من معاناتهم مع الحفر والتشققات.