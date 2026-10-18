فاز فريق لانس، المحترف ضمن صفوفه النجم السعودي سعود عبدالحميد، على مضيفه تروا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء (السبت)، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

سعود يشارك في 18 دقيقة

وشارك سعود عبدالحميد في آخر 18 دقيقة من المباراة، بعد تعافيه من إصابة في الركبة، إذ دخل بديلاً لزميله روبين أغويلار، الذي تعرض لإصابة أجبرته على مغادرة أرض الملعب.

أهداف المباراة

سجل لاعب تروا أدريان منفراي هدفاً بالخطأ في مرماه، ليمنح لانس التقدم في الدقيقة 13، لكن تيموثي نكادا أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 26.

وأحرز أودسون إدوارد الهدف الثاني لفريق لانس في الدقيقة 45+2، قبل أن يضيف روبين أغويلار الهدف الثالث في الدقيقة 55.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع لانس رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد تروا عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.