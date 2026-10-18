ميسي يواصل الإبداع.. ويقود إنتر ميامي لإسقاط أتلانتا

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى انتصار جديد في الدوري الأمريكي، على حساب مضيفه أتلانتا يونايتد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد) على ملعب «مرسيدس بنز»، ضمن منافسات الجولة الـ30.

بيرتيرامي يفتتح التسجيل

أنهى إنتر ميامي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، سجله اللاعب بيرتيرامي بضربة رأسية في الدقيقة 45، بعد عرضية من لويس سواريز.



ميسي يسجل هدفين

وضاعف إنتر ميامي تقدمه في الدقيقة 56، بعدما استلم ميسي الكرة في مساحة خالية على الجانب الأيمن، ثم انطلق نحو منتصف ملعب أتلانتا، وتبادل التمريرات السريعة مع بيرتيرامي، قبل أن يتوغل إلى الجانب الأيسر من منطقة الجزاء ويسدد الكرة بقوة بقدمه اليسرى، لتسكن الشباك.

وعاد ميسي للتألق بعد أربع دقائق، مسجلاً هدفه الثاني في الدقيقة 60، عقب تمريرة رائعة من سواريز، استغلها النجم الأرجنتيني للانطلاق متجاوزاً أحد المدافعين بمهارة، قبل أن يسدد الكرة في الزاوية اليمنى السفلية للمرمى.

بيكولت يقلص الفارق

وقلص أتلانتا الفارق في الدقيقة 89، بعدما سجل فافا بيكولت هدفاً من ركلة جزاء.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي، خلف ناشفيل المتصدر، فيما تجمد رصيد أتلانتا عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.