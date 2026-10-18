في موقف خليجي يؤكد التضامن مع الرياض، شدد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مجلس التعاون، مؤكداً تضامن بلاده مع السعودية في الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها.



وأدان الزياني خلال الاجتماع الوزاري الـ 168 لمجلس التعاون الخليجي في المنامة، (الأحد)، استمرار اعتداءات مليشيا الحوثي على المدنيين في السعودية، مجدداً موقف بلاده الداعم للمملكة في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها وسيادتها.



وأكد وزير خارجية البحرين أن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تمثل ركيزة لاستقرار الاقتصاد العالمي، في إشارة إلى أهمية حماية الممرات البحرية وضمان استمرار حركة التجارة الدولية.



من جانبه، جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إدانته القاطعة للاعتداءات الحوثية على السعودية، واصفاً إياها بأنها «سلوك إجرامي»، ومطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الاعتداءات.



وأكد رفض الاعتداءات الحوثية التي تستهدف المملكة، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقفها.



ووصف الأمين العام الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج بأنها انتهاك صارخ لسيادتها، مؤكداً رفض استهداف إيران لأمن الملاحة في مضيق هرمز.



وتعكس التصريحات تأكيداً على ترابط أمن دول مجلس التعاون، ورفض الاعتداءات التي تستهدف أراضيها أو سكانها. ويكتسب هذا الموقف أهمية في ظل المكانة الإستراتيجية للمضيق بوصفه أحد أبرز الممرات البحرية لنقل النفط والغاز والتجارة الدولية، ما يجعل أمن الملاحة فيه قضية تتجاوز نطاق المنطقة إلى الاقتصاد العالمي.



ويُعد مضيق هرمز منفذاً بحرياً رئيسياً لصادرات الطاقة من منطقة الخليج، فيما يربط باب المندب البحر الأحمر بخليج عدن، ويشكل ممراً مهماً للسفن المتجهة بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس.



وتبرز التصريحات الخليجية أهمية حماية سيادة الدول وأمن الممرات البحرية، في ظل ارتباط استقرار المنطقة بسلامة حركة الملاحة والتجارة الدولية.