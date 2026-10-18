أعلن السجل العقاري بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ84,177 قطعة عقارية في مناطق مكة المكرمة والقصيم والرياض والمدينة المنورة، ضمن جهوده المستمرة لاستكمال أعمال التسجيل العقاري ورفع موثوقية البيانات العقارية في السعودية.

ويشمل التسجيل عددًا واسعًا من الأحياء والمخططات والقطع العقارية في محافظات ومراكز متعددة بالمناطق الأربع؛ حيث دعا السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة ضمن النطاقات المعلنة إلى المبادرة بتسجيل ممتلكاتهم قبل نهاية يوم الخميس 21 يناير 2027م. وأوضح أن التسجيل يمكن إنجازه عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال تطبيق السجل العقاري، إضافة إلى الاستفادة من خدمات مركز العناية بالعملاء للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بإجراءات وخطوات التسجيل.

وأكد السجل العقاري أهمية الالتزام بالفترة المحددة للاستفادة من الخدمات العقارية وتنفيذ التصرفات المختلفة بسهولة ويسر، وتجنب العقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار. وأشار إلى أن كل عقار يتم تسجيله سيُمنح «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية يتضمن الموقع الجغرافي الدقيق وبيانات المالك والأوصاف والحقوق والالتزامات المرتبطة بالعقار، بما يعزِّز توثيق الملكية ويرفع مستوى الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري.

ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة العامة للعقار والشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار «السجل العقاري» لإنشاء سجل عقاري متكامل يعتمد على التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية، بما يدعم تطوير القطاع العقاري ويجعل بياناته مرجعية موحدة على مستوى المملكة.