أطلقت اليابان اليوم (الثلاثاء) مركبة فضائية غير مأهولة في مهمة علمية غير مسبوقة لجمع عينات من سطح «فوبوس»، أحد قمري كوكب المريخ، وإعادتها إلى الأرض بحلول عام 2031، في خطوة تهدف إلى كشف أسرار نشأة القمرين وفهم المراحل الأولى لتشكل النظام الشمسي.

وأعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) نجاح إطلاق المركبة «MMX»، اختصاراً لمهمة استكشاف قمري المريخ، على متن الصاروخ الياباني «H3»، من مركز تانيغاشيما الفضائي جنوب غربي اليابان.

وأكدت الوكالة أن الصاروخ سار وفق الخطة المحددة، وأن المركبة انفصلت بنجاح عن مرحلته العليا بعد نحو ساعة و11 دقيقة من الإطلاق، لتبدأ رحلتها باتجاه المريخ.

رحلة تستغرق 5 سنوات

ومن المقرر أن تصل المركبة إلى محيط المريخ في أغسطس 2027، حيث ستبدأ دراسة قمريه «فوبوس» و«ديموس»، قبل محاولة الهبوط على سطح فوبوس لجمع ما لا يقل عن 10 غرامات من التربة والصخور خلال أواخر عام 2028 أو عام 2029.

وتتضمن المهمة إنزال مركبة روبوتية صغيرة تحمل اسم «إيديفيكس»، طورتها وكالتا الفضاء الألمانية والفرنسية، لاستكشاف سطح فوبوس على مدى نحو 100 يوم، وجمع معلومات تساعد على اختيار موقعاً آمناً لهبوط المركبة الرئيسية.

وبعد جمع العينات، ستغادر المركبة منطقة المريخ خلال عام 2030، تمهيداً لإعادة كبسولة تحتوي على المواد المجمعة إلى الأرض في عام 2031، ومن المتوقع أن تهبط في أستراليا.

البحث عن أصل قمري المريخ

وتسعى المهمة إلى الإجابة عن أحد الأسئلة العلمية المتعلقة بالمريخ، وهو كيفية تشكل قمريه «فوبوس» و«ديموس»، إذ يفترض العلماء احتمال أن يكونا كويكبين قديمين أسرتهما جاذبية الكوكب، أو أن يكونا قد تشكلا من حطام اصطدام هائل تعرض له المريخ في الماضي.

ويأمل الباحثون أن يساعد تحليل التركيب الكيميائي والجيولوجي للعينات في تحديد السيناريو الأقرب إلى الواقع، فضلاً عن تقديم معلومات جديدة عن تاريخ المريخ والمواد التي أسهمت في تشكل الكواكب والأقمار خلال المراحل المبكرة للنظام الشمسي.

ويتميز فوبوس بشكله غير المنتظم، إذ تبلغ أبعاده نحو 27 كيلومتراً طولاً و22 كيلومتراً عرضاً و18 كيلومتراً ارتفاعاً، ويدور حول المريخ ثلاث مرات تقريباً كل يوم، على ارتفاع يقارب 6 آلاف كيلومتر فوق سطحه.

تعاون دولي وتقنيات متقدمة

وتبلغ تكلفة المهمة نحو 578 مليون دولار، وتشارك في تنفيذها وكالات فضاء دولية، بينها وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وشركاء أوروبيون.

وتسهم ناسا بأجهزة علمية لتحليل التركيب العنصري لسطح فوبوس باستخدام أشعة غاما والنيوترونات، إضافة إلى تقنية لجمع العينات بواسطة دفعات من غاز النيتروجين المضغوط، فضلاً عن دعم الاتصالات والملاحة الفضائية.

ويمثل الإطلاق أيضاً إنجازاً لبرنامج الصواريخ الياباني «H3»، إذ تعد هذه أول مهمة بين كوكبية ينفذها الصاروخ، الذي واجه إخفاقاً في رحلته الأولى عام 2023 قبل تحقيق سلسلة من عمليات الإطلاق الناجحة.

وفي حال نجاح المهمة بجميع مراحلها، ستكون اليابان أول دولة تعيد عينات مباشرة من أحد قمري المريخ إلى الأرض، بعد نجاحها سابقاً في إعادة عينات من كويكبات بواسطة مهمتي «هايابوسا» و«هايابوسا 2».