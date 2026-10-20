رفع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد محمد الصمعاني، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأمر الملكي بالموافقة على لائحة شؤون القضاة الوظيفية، مثمّناً ما يحظى به المرفق العدلي من دعم واهتمام.

وأكد الصمعاني، أن اللائحة تسهم في تنظيم شؤون القضاة الوظيفية وتعزيز استقرارهم الوظيفي، وتطوير بيئة العمل وتوفير الممكّنات الداعمة لأداء مهامهم، بما يرفع كفاءة العمل القضائي ويحسّن جودة مخرجاته.

سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين وولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.