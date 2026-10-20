عقدت لجنة وزراء البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثلاثين، أمس (الإثنين)، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وبحضور وزراء الاتصالات وممثلي الجهات المعنية بالبريد في دول المجلس، والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة للمجلس خالد علي السنيدي، نيابةً عن الأمين العام.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة لتعزيز التعاون وتنمية قطاعات البريد والاتصالات والفضاء، شملت اعتماد الدليل الاسترشادي التشغيلي للتعامل مع البضائع الخطرة في الشبكات البريدية الخليجية، والموافقة على تشكيل فريق مؤقت لدراسة وصياغة مشروع نظام للحد من مخاطر الخدمات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما اعتمد الوزراء الدليل الاسترشادي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واطلعوا على مخرجات اجتماعات اللجان وفرق العمل التابعة للجنة الوزارية.